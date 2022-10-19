5 أسهم تسجل أعلى تراجعات بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

بنهاية جلسة شهدت فيها مؤشرات البورصة المصرية هبوطًا جماعيًّا اليوم، سارت 5 أسهم مع الاتجاه العام للسوق مسجلة أعلى تراجعات بمعدلات تراوحت بين 7 و12%.

وكان سهم العربية للأسمنت الأعلى خسارة اليوم بنسبة 12.07% مغلقًا عند مستوى 4.590 جنيه، ثم سهم مصر للفنادق بنسبة 11.25% مغلقًا عند 25.390 جنيه.

وثالثًا تراجع سهم الحديد والصلب للمناجم والمحاجر بنسبة 9.12% مغلقًا عند 1.196 جنيه، ثم سهم العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري- باندا" بنسبة 7.57% مغلقًا عند 1.710 جنيه، وخامسًا جاء حق اكتتاب التوفيق للتأجير التمويلي- إيه تي ليس-1 بنسبة 7.25% مغلقًا عند 0.192 جنيه.

وتراجع المؤشر الرئيسي "egx30"، اليوم، بنسبة 0.07% مغلقًا عند 10156 نقطة، ومؤشر "egx70" بنسبة 0.37% مغلقًا عند 2206 نقاط، ومؤشر "egx100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.36% مغلقًا عند 3154 نقطة.