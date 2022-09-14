5 أسهم تسجل أعلى ارتفاع في البورصة المصرية اليوم (جراف)

بنهاية جلسة هابطة بالبورصة المصرية اليوم سجلت مجموعة أسهم أعلى ارتفاعات بنسب تراوحت بين 15.5% و 5% لتخالف الاتجاه العام للمؤشرات.

وتصدر الأسهم الأعلى ارتفاعا اليوم حق اكتتاب شركة غاز مصر-1 بنسبة 15.54%، مغلقا عند مستوى 1.814 جنيه، ثم سهم ليسيكو مصر بنسبة 12.25%، مغلقا عند مستوى 11.180 جنيه، وجاء ثالثا سهم راية القابضة للاستثمارات المالية بنسبة 7.41%، مغلقا عند مستوى 2.610 جنيه.

ورابعا ارتقع سهم العربية للمحابس بنسبة 5.95% مغلقا عند مستوى 1.478 جنيه، ثم سهم رواد السياحة – رواد بنسبة 5%، مغلقا عند 23.110 جنيه.

ومع إغلاق تعاملات اليوم تراجع مؤشر السوق الرئيس Egx30 بنسبة 1.96% مغلقا عند مستوى 10193، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 1.34%، مغلقا عند مستوى 2272 نقطة، وتراجع أيضا المؤشر الأوسع نطاقا EGX100 بنسبة 1.52%، مغلقا عند مستوى 3239 نقطة.