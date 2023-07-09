5 أسهم تسجل أعلى ارتفاع بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

سجلت 5 أسهم بالبورصة المصرية أعلى ارتفاعات بنهاية تعاملات اليوم، رغم الهبوط الجماعي الحاد لمؤشرات السوق.

وهبط مؤشر السوق الرئيس EGX30 بنسبة 3.20% اليوم، وهي أدنى نسبة هبوط بين المؤشرات، ليغلق عند 16555 نقطة، بينما انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 EWI بنسبة 6.90% مغلقا عند 3234 نقطة، ومؤشر EGX100 EWI بنسبة 6.38% مغلقا عند 4818 نقطة.

ورغم إلغاء البورصة المصرية تعاملات جلسة الأحد عليه استقر سهم طاقة عربية في أول يوم تداول له بالسوق في صدارة الأسهم الأعلى صعودا بنحو 84000% ليغلق عند مستوى 418.455 جنيه، مقارنة بمستوى 50 قرشا مع بدء التعاملات.

وجاء ثانيا في الصعود العامة للصوامع التخزين بنسبة 7.03% مغلقا عند 91.530 جنيه، ثم جهينة للصناعات الغذائية بنسبة 3.69% مغلقا عند 12.350 جنيه.

ورابعا جاء سهم السعودية المصرية للاستثمار والتمويل بنسبة 1.64% مغلقا عند 57.650 جنيه، وخامسا جاء سهم الألومنيوم العربية بنسبة 0.49% مغلقا عند 57.900 جنيه.

وسجلت مجموعة أسهم أخرى ثباتا جاء من بينها بيراميزا للفنادق والقرى السياحية – بيراميزا مغلقا عند 77 جنيه، ومستشفى النزهة الدولي مغلقا عند 6.580 جنيه، والعربية للأسمنت مغلقا عند 7.880 جنيه، وجراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية عند 8.210 جنيه، وجلاكسو سميثكلاين عند31.300 جنيه.