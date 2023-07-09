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5 أسهم تسجل أعلى ارتفاع بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

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تصدرها طاقة عربية رغم الغاء التعاملات عليه

5 أسهم تسجل أعلى ارتفاع بالبورصة المصرية اليوم (جراف)
منى عبدالباري

منى عبدالباري

11:08 م, الأحد, 9 يوليو 23

سجلت 5 أسهم بالبورصة المصرية أعلى ارتفاعات بنهاية تعاملات اليوم، رغم الهبوط الجماعي الحاد لمؤشرات السوق.

وهبط مؤشر السوق الرئيس EGX30  بنسبة 3.20% اليوم، وهي أدنى نسبة هبوط بين المؤشرات، ليغلق عند 16555 نقطة، بينما انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 EWI  بنسبة 6.90% مغلقا عند 3234 نقطة، ومؤشر EGX100 EWI  بنسبة 6.38% مغلقا عند 4818 نقطة.

ورغم إلغاء البورصة المصرية تعاملات جلسة الأحد عليه استقر سهم طاقة عربية في أول يوم تداول له بالسوق في صدارة الأسهم الأعلى صعودا بنحو 84000% ليغلق عند مستوى 418.455 جنيه، مقارنة بمستوى 50 قرشا مع بدء التعاملات.

وجاء ثانيا في الصعود العامة للصوامع التخزين بنسبة 7.03% مغلقا عند 91.530 جنيه، ثم جهينة للصناعات الغذائية بنسبة 3.69% مغلقا عند 12.350 جنيه.

ورابعا جاء سهم السعودية المصرية للاستثمار والتمويل بنسبة 1.64% مغلقا عند 57.650 جنيه، وخامسا جاء سهم الألومنيوم العربية بنسبة 0.49% مغلقا عند 57.900 جنيه.

وسجلت مجموعة أسهم أخرى  ثباتا جاء من بينها بيراميزا للفنادق والقرى السياحية – بيراميزا مغلقا عند 77 جنيه، ومستشفى النزهة الدولي مغلقا عند 6.580 جنيه، والعربية للأسمنت مغلقا عند 7.880 جنيه، وجراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية عند 8.210 جنيه، وجلاكسو سميثكلاين عند31.300 جنيه.

منى عبدالباري

منى عبدالباري

11:08 م, الأحد, 9 يوليو 23