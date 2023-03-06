5 أسهم تسجل أعلى ارتفاع بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

سجلت 5 أسهم بالبورصة المصرية في قطاعات الصناعة، والمقاولات، والأغذية، والاستثمار أعلى ارتفاعات بنهاية تعاملات اليوم، التي شهدت تباينًا للمؤشرات لدى الإغلاق.

وتصدَّر الأسهم الصاعدة، اليوم، دلتا للطباعة والتغليف بنسبة 14.52% مغلقًا عند 20.590 جنيه، تلاه شركة النصر للأعمال المدنية بنسبة 7.75% مغلقًا عند 26.010 جنيه، ثم المطورون العرب القابض بنسبة 7.41% مغلقًا عند 0.580 جنيه.

ورابعًا في الصعود جاء سهم الدولية للمحاصيل الزراعية بنسبة 7.19% مغلقًا عند 10.140 جنيه، ثم العالمية للاستثمار والتنمية بنسبة 7.12% مغلقًا عند 46.820 جنيه.

وبنهاية تعاملات اليوم تراجع المؤشر الرئيس للسوق "EGX30" بنسبة 0.14% مغلقًا عند 16803 نقطة، بينما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "EGX70" بنسبة 0.19% مغلقًا عند 3067 نقطة، ومؤشر "EGX100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.01% مغلقًا عند 4534 نقطة.