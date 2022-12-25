5 أسهم تسجل أعلى ارتفاع بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

نجحت مجموعة من أسهم البورصة المصرية في النجاة من التراجع الجماعي للمؤشرات اليوم محققة أعلى صعود بنسب وصلت إلى نحو 20% لإحداها.

وتراجع المؤشر الرئيس للسوق egx30 بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 14385 نقطة، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 1.85% مغلقا عند مستوى 2704 نقطة، ومؤشر egx100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.95% مغلقا عند 3995 نقطة.

وتصدر الأسهم الأعلى صعودا اليوم قناة السويس لتوطين التكنولوجيا بنسبة 19.96% مغلقا عند 73.380 جنيه، تلاه انتجريتيد دياجنوستيكس هولدينجز بي ال سي صاعدا 17.38% مغلقا عند 21 جنيه، ثم العربية للأسمنت مرتفعا 6.71%، مغلقا عند 6.840 جنيه.

ورابعا في الصعود جاء سهم مصر لصناعة الكيماويات بنسبة 5.43% مغلقا عند مستوى 19.210 جنيه، ثم مرسي علم للتنمية السياحية بنسبة 4.96%، مغلقا عند 1.396 جنيه.

وسجلت حزمة أسهم ثباتا جاء من بينها ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية مغلقا عند 17.800 جنيه، والإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية عند 136.910 جنيه، والنيل للأدوية والصناعات الكيماوية عند 35.410 جنيه، وبرايم القابضة للاستثمارات المالية عند مستوى 0.508 جنيه، ومطاحن شرق الدلتا عند 120.650 جنيه.