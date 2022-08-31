5 أسهم تسجل أعلى ارتفاع بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

سجلت 5 أسهم بالبورصة المصرية في قطاعات الخدمات المالية، والسياحة، والبتروكيماويات، والعقارات أعلى ارتفاعات بنهاية تعاملات اليوم معدلات، تراوحت من 5 إلى 15%، رغم الهبوط الجماعي للمؤشرات.

تصدرها بلتون المالية القابضة بصعود نحو 15%

وتصدر الأسهم الصاعدة اليوم بلتون المالية القابضة بنسبة 14.98%، مغلقا عند مستوى 3.070جنيه، تلاه مباشرة سهم العربية للمحابس صاعدًا 10.11%، مغلقًا عند مستوى 1.503 جنيه، ثم مصر للفنادق بنسبة 10.06%، مغلقًا عند 25.50 جنيه.

ورابعًا جاء سهم مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو بنسبة 7.40% مغلقا عند 115 جنيها، ثم سهم المجموعة المصرية العقارية بنسبة 4.98%، مغلقا عند 0.907 جنيه.

وتراجعت مؤشرات السوق بشكل جماعي اليوم، حيث أنهى مؤشر السوق الرئيس ي تعاملات اليوم متراجعا 1.32%، عند مستوى 9998 نقطة، ومؤشر egx70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.69%، مغلقا عند مستوى 2201 نقطة، ومؤشر egx100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.67% مغلقا عند 3153 نقطة.