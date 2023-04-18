5 أسهم تسجل أعلى ارتفاعات بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

سجلت 5 أسهم بالبورصة المصرية أعلى ارتفاعات لدى الإغلاق، فيما سجلت المؤشرات تباينا مُني فيه المؤشر الرئيس للسوق EGX30 بالتراجع وحيدا.

وتصدر الأسهم الأعلى صعودا اليوم مصرف أبوظبي الإسلامي- مصر بنسبة 9.97% مغلقا عند 21.39 جنيه، تلاه سهم مستشفى النزهة الدولي بنسبة 8.27% مغلقا عند 9.950 جنيه، ثم العالمية للاستثمار والتنمية بنسبة 7.69% مغلقا عند 37.230 جنيه.

ورابعا جاء سهم بنك كريدي أجريكول مصر بنسبة 6.71%، مغلقا عند 10.020 جنيه، وخامسا جاء سهم أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية بنسبة 6.19% مغلقا عند 48.720 جنيه.

وهبط المؤشر الثلاثيني 1% مغلقا عند 17494 نقطة، بينما ارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.22% مغلقا عند 2976 نقطة، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.87% مغلقا عند 4524 نقطة.