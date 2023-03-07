5 أسهم تسجل أعلى ارتفاعات بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

شهدت 5 أسهم بالبورصة المصرية هيمن عليها قطاعا الصناعات الثقيلة، والأغذية، أعلى صعود بنهاية التعاملات، رغم الهبوط الجماعي الملحوظ للمؤشرات.

وتصدَّر الأسهم الصاعدة، اليوم، العامة لمنتجات الخزف والصيني بنسبة 14.44% مغلقًا عند 4.280 جنيه، ثم الدولية للمحاصيل الزراعية بنسبة 8.48% مغلقًا عند 11 جنيهًا، ثم البويات والصناعات الكيماوية “باكين”، بنسبة 4.89% مغلقًا عند 32.810 جنيه.

ورابعًا جاء سهم مصر للألمونيوم بنسبة 4.58% مغلقًا عند 36.300 جنيه، ثم العز للسيراميك والبورسلين – الجوهرة بنسبة 3.60 جنيه، مغلقًا عند 15.530 جنيه.

وهبط المؤشر الرئيس للسوق "EGX30"، اليوم، بنسبة 2.2% مغلقًا عند مستوى 16432 نقطة، كما تراجع مؤشر "EGX100" الأوسع نطاقًا بنسبة 1.92% مغلقًا عند 4447 نقطة، ومؤشر "EGX70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.86% مغلقًا عند 3010 نقاط.