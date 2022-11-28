5 أسهم تسجل أعلى ارتفاعات بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

سجلت مجموعة من أسهم البورصة المصرية في قطاعات متنوعة أعلى صعود بنهاية تعاملات اليوم بمعدلات تراوحت بين نحو 18 و7%، مخالفة الاتجاه العام الهابط للمؤشرات.

وتصدر الأسهم الصاعدة اليوم جلاكسو سميثكلاين بنسبة 17.86% مغلقا عند 34.640 جنيه، ثم الدولية للمحاصيل الزراعية بنسبة 13.92% مغلقا عند 6.30 جنيه.

وثالثا جاء سهم جدوى للتنمية الصناعية صاعدا 9.08% مغلقا عند 0.853 جنيه، ثم مطاحن ومخابز الإسكندرية بنسبة 7.36% مغلقا عند 12.110 جنيه، ثم ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية بنسبة 7% مغلقا عند 17.570 جنيه.

وتراجع المؤشر الرئيس للسوق EGX30 بنهاية تعاملات اليوم 0.71% مغلقا عند مستوى 12917 نقطة، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.04% مغلقا عند 2552 نقطة، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.25% مغلقا عند 3686 نقطة.