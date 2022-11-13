5 أسهم تسجل أعلى ارتفاعات بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

بنهاية جلسة صاعدة بالبورصة المصرية اليوم، سارت حزمة من الأسهم مع الاتجاه العام للسوق محققة أعلى ارتفاعات، بنسب تراوحت بين 20% و13%.

وتصدر الأسهم الأعلى صعودا العبور للاستثمار العقاري بنسبة 20% مغلقا عند مستوى 12.960 جنيه، تلاه سهم القاهرة للزيوت والصابون بنسبة 19.86% مغلقا عند 0.169 جنيه.

وجاء ثالثا سهم مصر للفنادق بنسبة 14.89% مغلقا عند مستوى 32.260 جنيه، ثم سهم حق اكتتاب شركة العبوات الطبية- 3 بنسبة 14.62% مغلقا عند مستوى 0.149 جنيه، ثم العقارية للبنوك الوطنية للتنمية بنسبة 13.44% مغلقا عند 16.960 جنيه.

وسجلت مجموعة أخرى من الأسهم ثباتا جاء من بينها ممفيس للأدوية بنسبة 14.820 جنيه، ثم مطاحن ومخابز الاسكندرية عند 10.760 جنيه، ومطاحن وسط وغرب الدلتا عند 102.030 جنيه، ومصر بني سويف للأسمنت عند 29 جنيه، ومصر للأسواق الحرة بقيمة 8.510 جنيه، وكونتكت المالية القابضة عند 2.950 جنيه.

وسجل مؤشر السوق الرئيس EGX30 ارتفاعا نسبته 1.91% مغلقا عند مستوى 11980 نقطة، ومؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 2.18% مغلقا عند 2279 نقطة، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.98% مغلقا عند 3340 نقطة.