5 أسهم تسجل أعلى ارتفاعات بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

أنهت حزمة أسهم تعاملات البورصة المصرية اليوم مسجلة أعلى ارتفاعات، بنهاية جلسة سجلت فيها مؤشرات السوق تباينًا عند الإغلاق.

وأنهت البورصة المصرية تعاملاتها اليوم على تباين، حيث صعد المؤشر الرئيس للسوق “egx30” بنسبة 1.5% مغلقًا عند 10475 نقطة،

بينما تراجع المؤشر “egx70” للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.68% مغلقًا عند 2209 نقطة، ومؤشر “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.27% مغلقًا 3170 نقطة.

وتصدّر الأسهم الأعلى صعودًا اليوم حق اكتتاب شركة العبوات الطبية-3 بنسبة 80.95% مغلقًا عند 0.038 جنيه، ثم روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والإكريليك بنسبة 8.58% مغلقًا عند 3.290 جنيه، ثم أوراسكوم كونستراكشون بي إل إس بنسبة 5.57% مغلقًا عند 66.920 جنيه.

ورابعًا جاء سهم أوراسكوم للتنمية مصر بنسبة 5.27% مغلقًا عند مستوى 5.990 جنيه، ثم البنك التجاري الدولي (مصر) بنسبة 5.13% مغلقًا عند مستوى 29.300 جنيه.