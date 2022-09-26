5 أسهم تسجل أعلى ارتفاعات بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

بنهاية جلسة متباينة بالبورصة المصرية اليوم، سجلت 5 أسهم بالسوق في قطاعات الاستثمارات، والخدمات المالية، والاستثمار الزراعي، والصناعات الكيماوية أعلى ارتفاعات بالسوق، بنسب تراوحت من 20% إلى 9%.

وتصدر الأسهم الصاعدة اليوم أودن للاستثمارات المالية صاعدا 19.98% مغلقا عند 1.417 جنيه، تلاه مباشرة سهم بلتون المالية القابضة صاعدا 18.87% مغلقا عند 3.590 جنيه.

وجاء ثالثا سهم شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعي “نيوداب” صاعدا 12.61% مغلقا عند مستوى 2.500 جنيه، ورابعا جاء الصناعات الكيماوية المصرية – كيما صاعدا 10.11% مغلقا عند 3.920 جنيه، وخامسا جاء سهم الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية صاعدا 9.01% مغلقا عند 14.160 جنيه.

وأنهت البورصة المصرية تعاملات الاثنين على تباين للمؤشرات حيث تراجع الثلاثيني بنسبة 0.68% مغلقا عند 9827 نقطة، بينما صعد المؤشر السبعيني 1.56% مغلقا عند 2243 نقطة، والمئوي الأوسع نطاقا بنسبة 1.15%، مغلقا عند 3176 نقطة.

وسجلت التداولات 948 مليون جنيه، من خلال 44 ألف عملية على أسهم 193 شركة مقيدة، تراجع من بينها 41 سهم، بينما ارتفع 89، وظل 63 سهم على ثبات.

واتجه الأجانب والعرب للبيع اليوم بصافي 91.950 مليون جنيه، بنسبة 10.17% من التعاملات، 18.5 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجه المستثمرون المحليون للشراء بصافي 110.5 مليون جنيه بحصة 84.91%.