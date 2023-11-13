5 أسهم تسجل أعلى ارتفاعات بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملاتها اليوم على صعود جماعي، ما انعكس على حزمة أسهم سجلت أعلى ارتفاعات بالسوق بمعدلات تراوحت بين 10 و14%.

وتصدر الأسهم الصاعدة اليوم شركة النصر للأعمال المدنية بنسبة 13.72%، مغلقا عند 5.470 جنيه، تلاه المصرية للاتصالات بنسبة 12.35%، مغلقا عند مستوى 38.200 جنيه.

وثالثا جاء سهم مينا للاستثمار السياحي والعقاري بنسبة 12.12%، مغلقا عند 1.230 جنيه، ثم ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية بنسبة 10.36%، مغلقا عند 55.500 جنيه، ثم العربية للخزف- سيراميكا ريماس بنسبة 10.26%، مغلقا عند 0.860 جنيه.

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي EGX30 بنسبة 0.19%، مغلقا عند مستوى 23954 نقطة، ومؤشر EGX70 EWI بنسبة 1.25%، مغلقا عند مستوى 4791 نقطة، ومؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.87%، مغلقا عند مستوى 7020 نقطة.