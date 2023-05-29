5 أسهم تسجل أعلى ارتفاعات بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

أنهت البورصة المصرية تعاملاتها اليوم على صعود جماعي للمؤشرات، ما انعكس على حزمة أسهم في قطاعات مواد الإنشاء، والعقارات، والتنمية الزراعية، وحليج الأقطان، حققت أعلى ارتفاعات بالسوق.

وأنهى المؤشر الرئيس للسوق EGX30 التعاملات مرتفعًا 0.5% مغلقا عند مستوى 17211 نقطة، ومؤشر EGX70 EWI صاعدا 1.23%، مغلقًا عند مستوى 3239 نقطة، ومؤشر EGX100 EWI صاعدا 1.17%، مغلقا عند 4844 نقطة.

وتصدر الأسهم الصاعدة اليوم القاهرة للزيوت والصابون بنسبة 20%، مغلقا عند مستوى 0.198 جنيه، تلاه مباشرة ليسيكو مصر بنسبة 12.74%، مغلقا عند 7.520 جنيه، ثم سهم شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي "نيوداب" بنسبة 12.44%، مغلقا عند مستوى 1.708 جنيه.

ورابعًا جاء سهم مصر الجديدة للإسكان والتعمير بنسبة 11.75%، مغلقا عند 9.700 جنيه، وسهم العربية لحليج الأقطان بنسبة 9.16%، مغلقا عند 4.410 جنيه.