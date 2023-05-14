5 أسهم تسجل أعلى ارتفاعات بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

أنهت البورصة المصرية تعاملاتها الأحد على صعود جماعي لمؤشرات، وسط اتجاه حزمة من الأسهم في نفس الاتجاه مسجلة أعلى ارتفاعات بالسوق.

وتصدر الأسهم الأعلى ارتفاعا اليوم بي انفستمنتس القابضة بنسبة 15.86% مغلقا عند 26.450 جنيه، تلاه سهم بنك كريدي أجريكول مصر بنسبة 11.08% مغلقا عند 11.330 جنيه، ثم سهم مصرف أبوظبي الإسلامي- مصر بنسبة 8.93% مغلقا عند 23.420 جنيه.

ورابعا جاء سهم القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية صاعدا 7.71% مغلقا عند 10.900 جنيه، ثم الإسكندرية للغزل والنسيج "سبينالكس" بنسبة 7.69% مغلقا عند 2.800 جنيه.

وأنهى المؤشر الرئيسي للسوق EGX30 تعاملات اليوم صاعدا 0.57% مغلقا عند 17369 نقطة، وصعد أيضا مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 EWI بنسبة 1.17% مغلقا عند 3097 نقطة، ومؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا بنسبة 1.17% مغلقا عند 4695 نقطة.

وسجلت مجموعة أخرى ثباتا جاء سهم الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية مغلقا عند 136.110 جنيه، وأكتوبر فارما عند 100 جنيه، والعربية للأدوية والصناعات الكيماوية عند 59.950 جنيه، والإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية عند 8.960 جنيه، والقاهرة للخدمات التعليمية عند 15.580 جنيه.