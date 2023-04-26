5 أسهم تسجل أعلى ارتفاعات بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

سجلت 5 أسهم بالبورصة المصرية أعلى ارتفاع بنهاية تعاملات أول جلسة تداولات بعد إجازة عيد الفطر الطويلة التي شهدت تباينا لمؤشرات السوق لدى الإغلاق.

وتراجع مؤشر السوق الرئيس EGX30 وحيدا بنسبة 0.52%، مغلقا عند 17425 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.73% مغلقا عند 3013 نقطة، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.59% مغلقا عند 4576.5 نقطة.

وتصدر الأسهم الصاعدة اليوم الصناعات الغذائية العربية "دومتي" بنسبة 10.62%، مغلقا عند 6.980 جنيه، تلاه مطاحن ومخابز الإسكندرية بنسبة 10.22%، مغلقا عند 14.020 جنيه، ثم البنك المصري لتنمية الصادرات بنسبة 9.62%، مغلقا عند 12.530 جنيه.

ورابعا جاء سهم المصرية للمنتجاعات السياحية بنسبة 9.35% مغلقا عند 2.690 جنيه، ثم ام ام جروب صاعدا 9.14%، مغلقا عند 6.330 جنيه.