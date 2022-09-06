5 أسهم تسجل أعلى ارتفاعات بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

حالة من الصعود الجماعي هيمنت على البورصة المصرية بنهاية تعاملات اليوم انعكست على حزمة أسهم سجلت أعلى ارتفاعات بالسوق.

وتصدر الأسهم الصاعدة اليوم النصر للملابس والمنسوجات – كابو بنسبة 11.51%، مغلقا عند 0.872 جنيه، تلاه سهم ليسيكو مصر بنسبة 10.12%، مغلقا عند مستوى 9.790 جنيه.

وجاء مصر للألمونيوم ثالثا بنسبة 8.50% مغلقا عند 19.020 جنيه، ثم العز للسيراميك والبورسلين – الجوهرة بنسبة 7.77%، مغلقا عند 11.230 جنيه، ثم فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإليكترونية 7.61%، عند مستوى 4.100 جنيه.

و صعد مؤشر السوق الرئيس egx30 بنحو 1.5% مغلقا عند 10329 نقطة، ومؤشر egx70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بـ 1.93% منهيا التداولات عند 2276 نقطة، egx100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.77% مغلقا عند 3260 نقطة.