5 أسهم تستحوذ على نصف تداولات البورصة اليوم

استحوذت 5 أسهم على حوالي نصف إجمالي تداولات جلسة اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع الجاري، وبلغت 957 مليون جنيه، بقيمة 481.5 مليون جنيه .

جاء على رأس تلك الأسهم، سهم “التجاري الدولي” بقيمة تداولات 200 مليون جنيه، تلاه سهم المجموعة المالية “هيرمس” بإجمالي تداولات بلغت 167 مليون جنيه .

جاء في المرتبة الثالثة سهم “الإسكندرية لتداول الحاويات” بقيمة تداولات 46 مليون جنيه، ثم سهم “بالم هيلز” للتعمير بقيمة تداولات بلغت 34.5 مليون جنيه، وأخيرًا سهم ” القلعة للاستشارات المالية” بقيمة تداولات 34 مليون جنيه .

وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة اليوم 180 سهما، سيطر الارتفاع على حركة 92 سهما منها، فيما تراجع 64 آخريين، ولم يتغير 24 سهما، كما بلغ رأس المال السوقي 700.870 مليار جنيه .

اتجهت تعاملات المصريين والعرب، إلي البيع بصافي بلغ 47.8 و 84 مليون جنيه، مقابل اتجاه الأجانب للشراء بصافي بلغ 131.9 مليون جنيه، واستحوذ المتعاملين المصريين على 56% من إجمالي تعاملات اليوم، مقابل 22% للعرب، و 21% للأجانب.

أنهت البورصة تعاملاتها على ارتفاع شبه جماعي، إذ سجل المؤشر الرئيسي “egx30” 13369 نقطة صاعدًا بنحو 0.26%، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “egx70” بنحو 0.82% عند 673 نقطة، كما ارتفع “egx100” الأوسع نطاقًا بنحو 0.67% عند 1546 نقطة، فيما تراجع نظيره “egx50” متساوي الأوزان بنسبة 0.03% عند 2094 نقطة .

