بورصة وشركات

5 أسهم تستحوذ على نصف تداولات البورصة اليوم

   أسماء السيد:استحوذت 5 أسهم على حوالي نصف إجمالي تداولات جلسة اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع الجاري، وبلغت 957 مليون جنيه، بقيمة 481.5 مليون جنيه  .جاء على رأس تلك الأسهم، سهم "التجاري الدولي" بقيمة تداولات  200 مليون جنيه، تلاه سهم المجموعة المالية "هيرمس" بإجمالي تد
5:00 م, الخميس, 6 يوليو 17 5:00 م, الخميس, 6 يوليو 17

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أسماء السيد:

استحوذت 5 أسهم على حوالي نصف إجمالي تداولات جلسة اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع الجاري، وبلغت 957 مليون جنيه، بقيمة 481.5 مليون جنيه  .

جاء على رأس تلك الأسهم، سهم “التجاري الدولي” بقيمة تداولات  200 مليون جنيه، تلاه سهم المجموعة المالية “هيرمس” بإجمالي تداولات بلغت 167 مليون جنيه .

جاء في المرتبة الثالثة سهم “الإسكندرية لتداول الحاويات” بقيمة تداولات 46 مليون جنيه، ثم سهم “بالم هيلز” للتعمير بقيمة تداولات بلغت 34.5 مليون جنيه، وأخيرًا سهم ” القلعة للاستشارات المالية” بقيمة تداولات 34 مليون جنيه .

وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة اليوم 180 سهما، سيطر الارتفاع على حركة 92 سهما منها، فيما تراجع 64 آخريين، ولم يتغير 24 سهما، كما بلغ رأس المال السوقي 700.870 مليار جنيه .

اتجهت تعاملات المصريين والعرب، إلي البيع بصافي بلغ 47.8 و 84 مليون جنيه، مقابل اتجاه الأجانب للشراء بصافي بلغ 131.9 مليون جنيه، واستحوذ المتعاملين المصريين على 56% من إجمالي تعاملات اليوم، مقابل 22% للعرب، و 21% للأجانب.

أنهت البورصة تعاملاتها على ارتفاع شبه جماعي، إذ سجل المؤشر الرئيسي “egx30” 13369 نقطة صاعدًا بنحو 0.26%، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “egx70” بنحو 0.82% عند 673 نقطة، كما ارتفع “egx100” الأوسع نطاقًا بنحو 0.67% عند 1546 نقطة، فيما تراجع نظيره  “egx50” متساوي الأوزان بنسبة 0.03% عند 2094 نقطة .

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