بورصة وشركات

5 أسهم تحقق أعلى صعود بنهاية تعاملات البورصة المصرية اليوم (جراف)

جميعها بالمؤشر السبعيني
منى عبدالباري 6:25 م, الأثنين, 26 يوليو 21 6:25 م, الأثنين, 26 يوليو 21

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شهدت 5 أسهم بالبورصة المصرية أعلى ارتفاعات بنهاية تعاملات اليوم، تنوعت قطاعاتها بين العقارات، واللوجيستيات، والصناعة، جاءت جميعها بمؤشر الأفراد السبعيني.

جميعها بالمؤشر السبعيني

وتصدّر الأسهم الأعلى صعودًا التعمير والاستشارات الهندسية بواقع 9.32%، إلى مستوى 28.5 جنيه، تلاه سهم عامر جروب بـ9.25% بقيمة 0.89 جنيه، ثم العربية الإسلامية للتنمية العمرانية بـ8.22% إلى مستوى 45.8 جنيه.

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ورابعًا بالأسهم الأعلى صعودًا جاء سهم الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع بارتفاع 7.98% مسجلًا 9.6 جنيه، وخامسًا جاء سهم روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والإكريليلك صاعدًا 7.06%، إلى مستوى 10 جنيهات.

وشهدت جلسة اليوم تباينًا في إغلاقات مؤشرات السوق، حيث تراجع المؤشر الثلاثيني بنسبة 0.45%، إلى مستوى 10697 نقطة، بينما ارتفع مؤشر السوق EGX70، بنسبة 1.12% إلى مستوى 2602 نقطة، كما ارتفع المؤشر المئوي الأوسع نطاقًا بنسبة 0.71%، منهيًا التداولات عند 3571 نقطة.

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بقلم منى عبدالباري

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