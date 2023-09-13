5 أسهم تحقق أعلى صعود بالبورصة المصرية (جراف)

تحولت مؤشرات البورصة المصرية للصعود الجماعي بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء، عقب هبوطها أكثر من جلسة، ما انعكس على حزمة أسهم أغلقت على أعلى ارتفاعات بالسوق.

وارتفع مؤشر السوق الرئيس egx30 بنسبة 1.14%، مغلقا عند مستوى 19361 نقطة، ومؤشر egx70 ewi للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.90% مغلقا عند مستوى 3812 نقطة، ومؤشر egx100 ewi الأوسع نطاقا بنسبة 5608 نقطة.

وتصدر الأسهم الأعلى ارتفاعا اليوم الدولية للمحاصيل الزراعية صاعدا 8.81% مغلقا عند مستوى 12.850 جنيه، ثم ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية صاعدا 8.36% مغلقا عند 42.250 جنيه، وليسيكو مصر بنسبة 7.47%، مغلقا عند مستوى 10.500 جنيه.

ورابعا صعد سهم سماد مصر (إيجيفرت) بنسبة 6.86%، مغلقا عند 24.610 جنيه، وراية لخدمات مراكز الاتصال بنسبة 6.35%، مغلقا عند مستوى 3.350 جنيه.