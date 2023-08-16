5 أسهم تحقق أعلى صعود بالبورصة المصرية اليوم

سجلت حزمة أسهم بالبورصة المصرية أعلى مكاسب بنهاية تعاملات اليوم، بينما أنهت مؤشرات السوق تعاملاتها على تباين.

وأنهى مؤشر السوق الرئيس EGX30 تعاملاته صاعدا بنسبة 0.54%، مغلقا عند مستوى 18062 نقطة، بينما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 EWI بنسبة 0.38%، مغلقا عند 3625 نقطة، ومؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.06%، مغلقا عند 5364 نقطة.

وتصدر الأسهم الصاعدة اليوم الإسماعيلية مصر للداوجن بنسبة 15.59%، مغلقا عند 8.750 جنيه، تلاه مباشرة سهم جهينة للصناعات الغذائية بنسبة 11.55%، مغلقا عند 15.840 جنيه، وسهم مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري بنسبة 10.43%، مغلقا عند 0.667 جنيه.

ورابعا جاء الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية بنسبة 5.96%، مغلقا عند 154.010 جنيه، ثم أكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية بنسبة 5.25%، مغلقا عند 24.240 جنبه.