5 أسهم تحقق أعلى صعود بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

أنهت 5 أسهم بالبورصة المصرية تعاملاتها اليوم محققة أعلى ارتفاعات، لتعكس اتجاه المؤشر الرئيس للسوق egx30 الذي أغلق مغردا وحيدا بالصعود، بينما تراجع المؤشرين الأخرين.

وصعد المؤشر الثلاثيني 0.92%، مغلقا عند 17866 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 1.31%، عند مستوى 3532 نقطة، ومؤشر egx100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.63%، مغلقا عند مستوى 5244 نقطة.

وتصدر الأسهم الأعلى ارتفاعا اليوم سهم مصر لإنتاج الأسمدة- موبكو بنسبة 20% مغلقا عند مستوى 246.550 جنيه، ثم سهم أصول للوساطة في الأوراق المالية بنسبة 13.06% مغلقا عند مستوى 0.303 جنيه.

وجاء ثالثا سهم سماد مصر (إيجيفرت) بنسبة 9.94% مغلقا عند 20.800 جنيه، ثم حق اكتتاب بلتون المالية القابضة-3 بنسبة 8.81%، مغلقا عند 0.457 جنيه، وخامسا سهم جي بي كوربوريشن بنسبة 6.45%، مغلقا عند 6.110 جنيه.