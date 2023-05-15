5 أسهم تحقق أعلى صعود بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

سجلت 5 أسهم بالبورصة المصرية أعلى ارتفاعات بنهاية التعاملات اليوم، رغم تحول مؤشرات السوق للهبوط جماعيا بنسب تجاوزت الـ 1%.

وتصدر الأسهم الرابحة اليوم بيراميزا للفنادق والقرى السياحية – بيراميزا بنسبة 16.20% مغلقا عند 60.540 جنيه، تلاه مباشرة بنك كريدي أجريكول مصر بنسبة 8.30%، مغلقا عند 12.270 جنيه، وجاء ثالثا كوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري بنسبة 5.63% مغلقا عند 18.380 جنيه.

ورابعا جاء حق اكتتاب شركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية – ايبيكوا -1 بنسبة 4%، مغلقا عند 15.610 جنيه، وخامسا جاء سهم المطورون العرب القابضة بنسبة 3.90%، مغلقا عند 0.559 جنيه.

وأنهى المؤشر الرئيس للسوق EGX30 تداولات اليوم الإثنين متراجعا 1.34% مغلقا عند 17135 نقطة، كما انحفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 EWI بنسبة 1.92% مغلقا عند 3038 نقطة، والمؤشر الأوسع نطاقا EGX100 EWI بنسبة 1.88% مغلقا عند 4607 نقطة.