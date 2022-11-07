5 أسهم تحقق أعلى صعود بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

سجلت 5 أسهم بالبورصة المصرية في قطاعات السياحة، واللوجيستيات، ومواد التشييد والبناء، والمقاولات، والاستشارات الهندسية، أعلى ارتفاعات بنهاية تعاملات اليوم، التي سجلت فيها المؤشرات صعودًا جماعيًّا.

وتصدَّر قائمة الصعود، اليوم، سهم بيراميزا للفنادق والقرى السياحية – بيراميزا صاعدًا 19.96% مغلقًا عند 39.250 جنيه، ثم المصرية لخدمات النقل “إيجيترانس” بنسبة 8.25% مغلقًا عند 2.230 جنيه، وثالثًا جاء سهم التعمير والاستشارات الهندسية صاعدًا 6.74% مغلقًا عند 23.600 جنيه.

ورابعًا في الصعود جاء العربية للأسمنت صاعدًا 6.08% مغلقًا عند 5.410 جنيه، ثم النصر للأعمال المدنية بنسبة 5.37% مغلقًا عند 16.480 جنيه.

وأنهى المؤشر الرئيسي للسوق EGX30 التعاملات صاعدًا 2.37%، عند مستوى 11443 نقطة، كما صعد EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.81% مغلقًا عند 2237 نقطة، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 1.06% مغلقًا عند 3260 نقطة.