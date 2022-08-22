5 أسهم تحقق أعلى صعود بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

سجلت 5 أسهم بالبورصة المصرية في قطاعات العقارات، ومواد البناء، والخدمات المالية، والأدوية، أعلى ارتفاعات بنهاية تعاملات اليوم بنسبة تراوحت بين 13% و5%.

وتصدر الأسهم الصاعدة اليوم مدينة نصر للإسكان والتعمير بنسبة 13.26%، مغلقا عند 2.99 جنيه، تلاه مباشرة التعمير والاستشارات الهندسية بنسبة 7.83% مغلقا عند 29.070 جنيه.

وجاء ثالثا في الارتفاعات ليسيكو مصر بنسبة 6.83%، مغلقا عند 8.910 جنيه، ورابعا جاء بي انفستمنتس القابضة بنسبة 6.43%، مغلقا عند 11.910 جنيه، وخامسا جاء الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية بنسبة 5.23%، مغلقا عند 111.40 جنيه.

وتحولت البورصة المصرية للهبوط بجلسة الاثنين، حيث انخفض المؤشر الثلاثيني بنحو 1%، مغلقا عند مستوى 10246 نقطة، كما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.08%، مغلقا عند 2194 نقطة، كما هبط مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بواقع 0.15%، مغلقا عند 3148 نقطة.

وسجلت التداولات على الأسهم مستوى 1.538 مليار جنيه، من خلال التعامل على أسهم 193 شركة مقيدة، ارتفع من بينها 38 سهم، وتراجع 97 سهم، وظل 58 سهم على ثبات، وخسر رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه، ليغلق عند مستوى 690 مليار جنيه.