5 أسهم تحقق أعلى صعود بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

سارت 5 أسهم بالبورصة المصرية في قطاعات الأغذية، والتأمين، والسياحة، مع الاتجاه العام الصاعد للمؤشرات بنهاية تعاملات اليوم، لتسجل أعلى ارتفاعات بالسوق.

وتصدر الأسهم الأعلى صعودا اليوم الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية “فوديكو” بنسبة 19.66%، مغلقا عند مستوى 65.740 جنيه، والمهندس للتأمين بصعود 9.96%، مغلقا عند 14.910 جنيه، ثم جهينة للصناعات الغذائية بنسبة 7.67%، مغلقا عند 12.490 جنيه.

ورابعا صعد سهم الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول بنسبة 7.48%، مغلقا عند 0.546 جنيه، ثم شارم دريمز للاستثمار السياحي بنسبة 7.01%، مغلقا عند 11.150 جنيه.

وصعد المؤشر الرئيس للسوق EGX30 بنسبة 0.36%، مغلقا عند 19426 نقطة، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 متساوي الأوزان بنسبة 0.79%، مغلقا عند 3611 نقطة، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا متساوي الأوزان بنسبة 0.55%، مغلقا عند 5369 نقطة.