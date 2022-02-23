5 أسهم تحقق أعلى صعود بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

مع تباين مؤشرات البورصة المصرية في إغلاقات جلسة اليوم سجلت مجموعة من الأسهم في قطاعات الصناعة، والاستثمار، والأغذية أعلى ارتفاعات بنسب تراوحت بين 9 و 5%.

وتصدر قائمة الأسهم الأعلى صعودا اليوم الوادي العالمية للاستثمار والتنمية بنسبة 9.16%، مغلقا عند 0.608 جنيه، ثم سهم العز للسيراميك والبورسلين – الجوهرة بنسبة 6.92%، مغلقا عند 9.27 جنيه، ثم الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية – شركة منقسمة بنسبة 6.01% مغلقا عند مستوى 16.410 جنيه.

ورابعا جاء المنصورة للدواجن بنسبة 5.61% مغلقا عند مستوى 1.449 جنيه، ثم سهم جي بي أوتو بنسبة 5.39%، مغلقا عند 5.67 جنيه.

وشهدت حزمة أسهم ثباتا جاء من بينها الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية عند 27 جنيه، وبنك التعمير والإسكان عند 41.28 جنيه، وسهم مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية بقيمة 125.210 جنيه، وسهم الشرقية – إيسترن كومباني بقيمة 10.600 جنيه، والإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية عند 107 جنيه.

وتراجع المؤشر الرئيس للسوق EGX30 اليوم بنسبة 0.01% إلى مستوى 11301 نقطة، بينما ارتفع مؤشر EGX70 بنسبة 0.54%، مغلقا عند مستوى 1950 نقطة، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.48% مغلقا عند 2934 نقطة.