5 أسهم تحقق أعلى تراجعات بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

بنهاية تعاملات اليوم بالبورصة المصرية سجلت مجموعة أسهم في قطاعات السياحة، والاستثمار العقاري، والاستشارات الهندسية، أعلى تراجعات بمعدلات تراوحت بين نحو 8% و4%.

وتصدَّر تراجعات الأسهم اليوم حق اكتتاب شركة غاز مصر-1 بنسبة 7.84% عند مستوى 1.88 جنيه، تلاه سهم زهراء المعادي للاستثمار والتنمية بنسبة 4.99% مغلقًا عند 15.98 جنيه، ثم سهم رواد السياحة- رواد بنسبة 4.98 جنيه.

ورابعًا جاء سهم الإسماعيلية الجديدة –شركة منقسمة متراجعًا 4.96% مغلقًا عند 25.46 جنيه، ثم التعمير والاستشارات الهندسية بنسبة 3.60% مغلقًا عند 23.57 جنيه.

وأنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملاتها اليوم على ارتفاعات طفيفة، حيث سجل المؤشر EGX30 صعودا نسبته 0.10%، مغلقا عند 10132 نقطة، ومؤشر EGX70 بنسبة 0.32%، مغلقا عند 2216 نقطة، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.34%، مغلقا عند 3174 نقطة.

وسجلت التداولات على الأسهم 1.7 مليار جنيه، من خلال التعامل على أسهم 200 شركة مقيدة ارتفع من بينها 79 سهم، بينما تراجع 51 سهم، وظل 70 سهم على ثبات.

واتجه المستثمرون المحليون والعرب للشراء بصافي 255.2 مليون جنيه، و14.4 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجه الأجانب للبيع بصافي 269.6 مليون جنيه.