5 أسهم تحقق أعلى تراجعات بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

أنهت 5 أسهم بالبورصة المصرية في قطاعات الاستثمار، والصوامع، والبنوك، والخدمات المالية، تعاملات اليوم على تراجعات محدودة دارت في نطاق 4%، صُنفت كأعلى انخفاضات بالسوق.

وتصدَّر الأسهم الهابطة، اليوم، أودن للاستثمارات المالية متراجعًا 4.09%، مغلقًا عند مستوى 2.110 جنيه، تلاه مباشرة سهم العامة للصوامع والتخزين بنسبة 3.98%، مغلقًا عند 83.140 جنيه.

وجاء ثالثًا سهم مصرف أبوظبي الإسلامي-مصر بنسبة 3.87%، مغلقًا عند مستوى 14.410 جنيه، ثم الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية بنسبة 3.79%، مغلقًا عند 16.010 جنيه، وأخيرًا سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية بنسبة 3.78%، مغلقًا عند مستوى 4.330 جنيه.

وتحولت البورصة المصرية للهبوط بجلسة الاثنين، حيث انخفض المؤشر الثلاثيني بنحو 1%، مغلقًا عند مستوى 10246 نقطة،

كما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "EGX70" بنسبة 0.08%، مغلقًا عند 2194 نقطة، كما هبط مؤشر "EGX100" الأوسع نطاقًا بواقع 0.15%، مغلقًا عند 3148 نقطة.

وسجلت التداولات على الأسهم مستوى 1.538 مليار جنيه، من خلال التعامل على أسهم 193 شركة مقيدة، ارتفع من بينها 38 سهمًا، وتراجع 97 سهمًا، وظل 58 سهمًا على ثبات، وخسر رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه، ليغلق عند مستوى 690 مليار جنيه.