5 أسهم تحقق أعلى ارتفاع في تعاملات البورصة المصرية اليوم (جراف)

حققت 5 أسهم بالبورصة المصرية أعلى ارتفاعات بنهاية تعاملات اليوم، متحركة عكس الاتجاه العام الهابط للمؤشرات.

وأنهى مؤشر السوق الرئيس EGX30 تعاملاته متراجعا 2.40% مغلقا عند مستوى 17287 نقطة، ومؤشر EGX70 EWI للاسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.65%، مغلقا عند 3493 نقطة، ومؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.86% مغلقا عند 5174 نقطة.

وتصدر الأسهم الأعلى صعودا اليوم كوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري بنسبة 20%، مغلقا عند 33.480 جنيه، تلاه سهم مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري بنسبة 6.92% مغلقا عند 0.649 جنيه، وثالثا جاء المالية والصناعية المصرية بنسبة 6.01% مغلقا عند 48 جنيه.

ورابعا جاء سهم النصر للملابس والمنسوجات – كابو بنسبة 5.25% مغلقا عند 1.844 جنيه، ثم أوراسكوم كونستراكشون بي أل سي بنسبة 4.47% مغلقا عند 123.570 جنيه.

و سجلت مجموعة أسهم ثباتا شملت سهم الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية عند مستوى 138.190 جنيه، ثم سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية مغلقا عند 5.100 جنيه، ومطاحن مصر العليا عند 123.980 جنيه، ومطاحن وسط وغرب الدلتا عند 145.320 جنيه، وأسمنت سيناء عند 6.020 جنيه، ومصر بني سويف للأسمنت عند 28 جنيه.