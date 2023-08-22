5 أسهم تحقق أعلى ارتفاع في البورصة المصرية اليوم (جراف)

شهدت مؤشرات البورصة المصرية صعودا جماعيا بنهاية تعاملات اليوم، لتسير حزمة أسهم في نفس الاتجاه محققة أعلى ارتفاعات.

وصعد مؤشر السوق الرئيس EGX30 بنسبة 1.65%، مغلقا عند 18216 نقطة، ومؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.14%، مغلقا عند 3716 نقطة، ومؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا بنسبة 1.2%، مغلقا عند 5464 نقطة.

وتصدر الأسهم الأعلى صعودا اليوم أودن للاستثمارات المالية بنسبة 16.42%، مغلقا عند 1.723 جنيه، تلاه مباشرة سهم جولدن تكس للأصواف بنسبة 14.52%، مغلقا عند 13.170 جنيه، ثم المصرية لخدمات النقل "إيجيترانس" بنسبة 10.77%، مغلقا عند 2.880 جنيه.

ورابعا جاء سهم المصرية الدولية للصناعات الدوائية - ايبيكو بنسبة 10.46%، مغلقا عند 30.200 جنيه، وخامسا جاء سهم الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير - ايكون بنسبة 10.15%، مغلقا عند 8.140 جنيه.