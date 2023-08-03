5 أسهم تحقق أعلى ارتفاع في البورصة المصرية اليوم (جراف)

سجلت 5 أسهم بالبورصة المصرية في قطاعات الاستثمار العقاري، ومواد الإنشاءات، والخدمات المالية، والصناعات الثقيلة، أعلى ارتفاعات بنهاية تعاملات اليوم، مخالفة الاتجاه العام الهابط للمؤشرات.

وتراجع المؤشر الرئيس للسوق EGX30 بنسبة 0.33%، مغلقا عند 17455 نقطة، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 EWI بنسبة 0.89%، مغلقا عند مستوى 3505 نقطة، ومؤشر EGX100 EWI بنسبة 0.86%، مغلقا عند مستوى 5171 نقطة.

وتصدر الأسهم الأعلى صعودا اليوم حق اكتتاب شركة كوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري-1 بصعود نسبته 31.02%، مغلقا عند 0.245 جنيه، تلاه سهم الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري بنسبة 9.89%، مغلقا عند 0.311 جنيه.

وجاء سهم ليسيكو مصر في المرتبة الثالثة صاعدا 7.07%، مغلقا عند 7.420 جنيه، ورابعا جاء سهم أوراسكوم المالية القابضة صاعدا 5.68%، مغلقا عند 0.335 جنيه، وخامسا جاء سهم الحديد والصلب المصرية صاعدا بنسبة 4.99% مغلقا عند 6.100 جنيه.