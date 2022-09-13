5 أسهم تحقق أعلى ارتفاع في البورصة المصرية اليوم (جراف)

أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملاتها اليوم على تباين، بينما سجلت حزمة من الأسهم أعلى ارتفاعات بنسب تراوحت بين 27% ونحو 8%.

وأنهى مؤشر السوق الرئيس EGX30 التعاملات متراجعا بـ 0.35%، عند مستوى 10397 نقطة، بينما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.55%، مغلقا عند 2303 نقطة، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.29% مغلقا عند 3289 نقطة.

وتصدر الأسهم الأعلى صعودا اليوم حق اكتتاب شركة غاز مصر-1 بارتفاع 27.44%، مغلقا عند 1.570 جنيه، والاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية "فوديكو" بنسبة 20%، مغلقا عند 25.74 جنيه، وغاز مصر بنسبة 9.59%، مغلقا عند 33.37 جنيه.

ورابعا جاء سهم مطاحن ومخابز الاسكندرية صاعدا 9.21%، مغلقا عند مستوى 11.030 جنيه، ثم تعليم لخدمات الإدارة بنسبة 7.89%، مغلقا عند 3.690 جنيه.