5 أسهم تحقق أعلى ارتفاع بنهاية تعاملات البورصة المصرية اليوم (جراف)

أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملاتها اليوم الأحد على تباين، بينما سجلت 5 أسهم أعلى ارتفاعات بنهاية التداولات، بمعدلات تراوحت بين 11 و 5%.

وأنهى مؤشر السوق الرئيس egx30 التعاملات على ثبات عند مستوى 17342 نقطة، بينما تراجع مؤشر egx70ewi للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.15% مغلقا عند مستوى 3422 نقطة، كما انخفض مؤشر egx100 ewi الأوسع نطاقا بنسبة 0.03% مغلقا عند مستوى 5082 نقطة.

وتصدر الأسهم الأعلى صعودا اليوم العامة لصناعة الورق- راكتا صاعدا 11.31% مغلقا عند 14.560 جنيه، تلاه مصر للزيوت والصابون بنسبة 8% مغلقا عند 27 جنيه، وثالثا جاء سهم شركة النصر للأعمال المدنية بنسبة 6.74% مغلقا عند 3.960 جنيه.

ورابعا جاء سهم كونتكت المالية القابضة بنسبة 5.54%، مغلقا عند 4 جنيه، ثم الاستثمار العقاري العربي- إليكو بنسبة 5.44% مغلقا عند 0.736 جنيه.

وظلت مجموعة أسهم أخرى على ثبات جاء من بينها مينا فارم للأدوية مغلقا عند 219.9 جنيه، وراية القابضة للاستثمارات المالية عند 2.230 جنيه، والزيوت المستخلصة ومنتجاتها عند 1.861 جنيه، ومطاحن شرق الدلتا عند 126.900 جنيه، ومطاحن مصر الوسطى عند 41.580 جنيه، ورواد السياحة- رواد مغلقا عند 14.960 جنيه، ومستشفى النزهة الدولي عند 6.580 جنيه.