5 أسهم تحقق أعلى ارتفاع بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

أنهت 5 أسهم بالبورصة المصرية في قطاعات التعليم، والصناعات الغذائية، والاستثمار الزراعي، تعاملاتها اليوم بأعلى ارتفاعات، رغم مواصلة مؤشرات السوق حركتها الهبوطية.

وتصدر الارتفاعات اليوم المصرية لنظم التعليم الحديثة بنسبة 19.62%، مغلقا عند مستوى 0.250 جنيه، تلاه أجواء للصناعات الغذائية- مصر بنسبة 5.99%، مغلقا عند 37 جنيه، ثم أودن للاستثمارات المالية بنسبة 5.16%، مغلقا عند 3.260 جنيه.

وجاء النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية رابعا بنسبة 4.96%، وأخيرا نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية بنسبة 4.01%، مغلقا عند 1.063 جنيه.

وتراجع مؤشر السوق الرئيس EGX30 اليوم بنسبة 0.3%، مغلقا عند 24182 نقطة، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.61%، مغلقا عند 5111 نقطة، والمؤشر الأوسع نطاقا EGX100 بنسبة 1.42%، مغلقا عند 7440 نقطة.