5 أسهم تحقق أعلى ارتفاع بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

سجلت 5 أسهم بالبورصة المصرية أعلى ارتفاعات بنهاية تعاملات اليوم، لتعكس تحول المؤشرات جماعيا نحو الصعود بنسب قوية تراوحت بين ما يتجاوز الـ2 و 4%.

وتصدر الأسهم الصاعدة اليوم طاقة عربية في ثاني أيام تداوله بالسوق، بنسبة 3900% مغلقا عند 20 جنيه، تلاه مباشرة سهم بلتون المالية القابضة بنسبة 18.51% مغلقا عند 3.970 جنيه، ثم مصر لإنتاج الأسمدة- موبكو بنسبة 15.13%، مغلقا عند 218.970 جنيه.

ورابعا في الصعود جاء سهم حق اكتتاب البنك المصري لتنمية الصادرات-3 بنسبة 10.95% مغلقا عند 1.520 جنيه، ثم أم أم جروب للصناعة والتجارة العالمية بنسبة 10.22% مغلقا عند 6.150 جنيه.

وصعد مؤشر السوق الرئيس EGX30 بنسبة 2.46%، مغلقا عند مستوى 16963 نقطة، ومؤشر EGX70 EWI بنسبة 4.33%، مغلقا عند 3374 نقطة، ومؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا بنسبة 3.96% مغلقا عند 5009 نقطة.