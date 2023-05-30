5 أسهم تحقق أعلى ارتفاع بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

أنهت البورصة المصرية تعاملاتها اليوم على صعود جماعي للمؤشرات بنسب تجاوزت الـ1%، ما انعكس على حزمة أسهم في قطاعات متنوعة حققت أعلى ارتفاعات بالسوق.

وأنهى المؤشر الرئيس للسوق EGX30 تعاملاته صاعدا 1.88% مغلقا عند 17534 نقطة، ومؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.77%، مغلقا عند 3263 نقطة، ومؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا بنسبة 1.13% مغلقا عند 4899 نقطة.

وتصدر الأسهم الصاعدة اليوم مطاحن مصر الوسطى بنسبة 12.29%، مغلقا عند 41.580 جنيه، ومطاحن ومخابز الإسكندرية بنسبة 11.20%، مغلقا عند 17.580 جنيه، والعبوات الطبية بنسبة 9.99%، مغلقا عند 0.980 جنيه.

ورابعا جاء سهم العز للسيراميك والبورسلين – الجوهرة بنسبة 9.21%، مغلقا عند 17.790 جنيه، وبلتون المالية القابضة بنسبة 9.09%، مغلقا عند 6 جنيهات.