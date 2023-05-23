5 أسهم تحقق أعلى ارتفاع بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

تحولت مؤشرات البورصة المصرية جماعيا نحو الصعود بتعاملات اليوم، وسارت حزمة أسهم في نفس الاتجاه لتسجل أعلى ارتفاعات بمعدلات تراوحت بين 16% و 7% بنهاية التداولات.

وتصدر الأسهم الأعلى صعودا اليوم المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر) صاعدا 16.27% مغلقا عند 0.243 جنيه، تلاه الاستثمار العقاري العربي- إليكو بنسبة 9.80% مغلقا عند مستوى 0.728 جنيه، ثم العربية للصناعات الهندسية بنسبة 9.39% مغلقا عند مستوى 1.037 جنيه.

ورابعا جاء سهم المصريين للإسكان والتنمية والتعمير بنسبة 9.06%، مغلقا عند 0.277 جنيه، وخامسا جاء القاهرة للإسكان والتعمير بنسبة 7.28%، مغلقا عند مستوى 0.987 جنيه.

وارتفع مؤشر السوق الرئيس EGX30 بنسبة 0.14% مغلقا عند مستوى 16787 نقطة، ومؤشر EGX70 EWI بنسبة 1.87% مغلقا عند مستوى 3066 نقطة، ومؤشر EGX100 EWI بنسبة 1.42% مغلقا عند مستوى 4609 نقطة.