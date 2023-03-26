5 أسهم تحقق أعلى ارتفاع بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

أنهت البورصة المصرية تعاملاتها اليوم على صعود جماعي للمؤشرات، ما انعكس على حزمة أسهم سجلت أعلى ارتفاعات بالسوق، بمعدلات تراوحت بين 15 و8%.

وصعد مؤشر السوق الرئيسى egx30 بنسبة 2.33% مغلقا عند مستوى 15989 نقطة، وegx70 ewi بنسبة 2.52% مغلقا عند 2835 نقطة، وegx100 ewi الأوسع نطاقا بنسبة 2.70%، مغلقا عند مستوى 4217 نقطة.

وتصدر الأسهم الصاعدة اليوم سيدي كرير للبتروكيماويات – سيدبك بنسبة 15.10% مغلقا عند 19.890 جنيه.

كما ارتفع سهم مصر الجديدة للإسكان والتعمير بنسبة 13.16% مغلقا عند مستوى 8.940 جنيه، وثالثا جاء القاهرة للدواجن صاعدا 10.26% مغلقا عند 4.730 جنيه.

ورابعا حل الإسكندرية للزيوت المعدنية بنسبة 9.76% مغلقا عند 8.100 جنيه، ثم دايس للملابس الجاهزة بنسبة 8.84% مغلقا عند 0.431 جنيه.

وسجلت مجموعة أسهم أخرى ثباتا جاء من بينها بنك قناة السويس مغلقا عند 9.730 جنيه، وبنك التعمير والإسكان عند 19.220 جنيه، والإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية عند 135 جنيه، والنيل للأدوية والصناعات الكيماوية عند 36 جنيه، وبرايم للاستثمارات المالية القابضة عند 0.443 جنيه.