5 أسهم تحقق أعلى ارتفاع بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

شهدت مجموعة من أسهم البورصة المصرية أعلى ارتفاعات بنهاية تعاملات اليوم بنسب تراوحت بين نحو 20 و8.5%.

وأنهت البورصة المصرية تعاملاتها اليوم على تباين، فبينما تراجع المؤشر الرئيس للسوق EGX30 بنسبة 0.75%، مغلقًا عند مستوى 10048 نقطة، وفي المقابل ارتفع مؤشرا EGX70 بنسبة 1.08% مغلقا عند مستوى 2011 نقطة، والمئوي الأوسع نطاقا بنسبة 0.5%، مغلقا عند 2938 نقطة.

وتصدر الأسهم الصاعدة اليوم العبور للاستثمار العقاري بنسبة 19.91%، مغلقا عند مستوى 10.660 جنيه، كما صعد ليسيكو مصر بنسبة 12.46% مغلقا عند مستوى 6.86 جنيه، ثم جاء العالمية للاستثمار والتنمية 10.67% مغلقا عند 23.240 جنيه.

ورابعا جاء سهم الشمس للإسكان والتعمير مرتفعا بنسبة 9.38%، مغلقا عند مستوى 7.350 جنيه، وخامسا أودن للاستثمارات المالية بنسبة 8.47%، مغلقا عند 1.588 جنيه.