5 أسهم تحقق أعلى ارتفاع بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

شهدت الأسهم الأعلى ارتفاعًا بالبورصة المصرية انخفاضًا في نسب صعودها بنهاية تعاملات الأربعاء لليوم الثاني على التوالي لتتراوح معدلاتها بين 10.5% ونحو 4%، متأثرة بتحول المؤشرات جماعيًّا للهبوط.

وشهدت معدلات ارتفاع هذه المجموعة من الأسهم تراجعًا أمس في مستويات الصعود 18%، مقارنة بـ20% أمس الأول.

وبنهاية تعاملات اليوم تحولت مؤشرات السوق جماعيًّا للهبوط، حيث تراجع المؤشر الرئيسي للسوق “EGX30” بنسبة 0.67% مغلقًا عند مستوى 9288 نقطة، ومؤشر الأفراد “EGX70” بنسبة 0.62% مغلقًا عند مستوى 1834 نقطة، ثم مؤشر “EGX100” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.68% مغلقًا عند مستوى 2686 نقطة.

وتصدَّر الأسهم الصاعدة العربية للأسمنت بنسبة 10.5%، مغلقًا عند 3.80 جنيه، تلاه الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية "فوديكو" بنسبة 5.23%، مغلقًا عند مستوى 20.53 جنيه.

وجاء ثالثًا سهم ليسيكو مصر بنسبة 4.09%، مغلقًا عند مستوى 4.83 جنيه، ورابعًا جاء الوادي العالمية للاستثمار والتنمية بنسبة 3.90% مغلقًا عند مستوى 0.426 جنيه، وخامسًا جاء سهم جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي بنسبة 3.74% مغلقًا عند 0.33 جنيه.