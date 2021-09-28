5 أسهم تحقق أعلى ارتفاعات بنهاية تعاملات البورصة المصرية اليوم (جراف)

في قطاعات الصناعة والكيماويات والإسكان والمقاولات

شهدت 5 أسهم بالبورصة المصرية في قطاعات الصناعة، والكيماويات، والإسكان، والمقاولات أعلى نسبة صعود بنهاية تداولات اليوم، بنسب تراوحت بين حوالي 8 و 5%.

وتصدر الارتفاعات سهم المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب)، بنسبة 7.7%، مغلقا عند مستوى 0.94 جنيه، تلاه الشمس للإسكان والتعمير بنسبة 5.99%، عند مستوى 11.14 جنيه.

وثالثا جاء سهم العربية للصناعات الهندسية بنسبة 5.6%، مغلقا عند 6.2 جنيه، ورابعا جاء سهم المالية والصناعية المصرية بنسبة 5.4%، عند مستوى 12.9 جنيه، ثم سهم الحديد والصلب المصرية بنسبة 5%، مغلقا عند 1.59 جنيه.