بورصة وشركات

5 أسهم تحقق أعلى ارتفاعات بنهاية تعاملات البورصة المصرية اليوم (جراف)

في قطاعات الصناعة والكيماويات والإسكان والمقاولات
منى عبدالباري 5:40 م, الثلاثاء, 28 سبتمبر 21 5:40 م, الثلاثاء, 28 سبتمبر 21

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شهدت 5 أسهم بالبورصة المصرية في قطاعات الصناعة، والكيماويات، والإسكان، والمقاولات أعلى نسبة صعود بنهاية تداولات اليوم، بنسب تراوحت بين حوالي 8 و 5%.

وتصدر الارتفاعات سهم المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب)، بنسبة 7.7%، مغلقا عند مستوى 0.94 جنيه، تلاه الشمس للإسكان والتعمير بنسبة 5.99%، عند مستوى 11.14 جنيه.

وثالثا جاء سهم العربية للصناعات الهندسية بنسبة 5.6%، مغلقا عند 6.2 جنيه، ورابعا جاء سهم المالية والصناعية المصرية بنسبة 5.4%، عند مستوى 12.9 جنيه، ثم سهم الحديد والصلب المصرية بنسبة 5%، مغلقا عند 1.59 جنيه.

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بقلم منى عبدالباري

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