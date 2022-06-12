5 أسهم تحقق أعلى ارتفاعات بتداولات اليوم بالبورصة المصرية (جراف)

بنهاية جلسة متباينة بالبورصة المصرية اليوم سجلت حزمة أسهم بنهاية تعاملات اليوم بالبورصة المصرية أعلى ارتفاعات بنسب تراوحت بين 19% و5% في قطاعات الاستثمار الزراعي، والتعدين، والصناعة، والإسكان، واللوجستيات.

وتصدر قائمة الأسهم الأعلى صعودا سهم نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي بنسبة 19% مغلقا عند مستوى 0.382 جنيه، تلاه مباشرة سهم أسيك للتعدين – اسكوم بنسبة 7.57% مغلقا عند 6.25 جنيه، ثم سهم الحديد والصلب للمناجم والمحاجر بنسبة 5.94% مغلقا عند 1.160 جنيه.

ورابعا جاء سهم مصر الجديدة للإسكان والتعمير بنسبة 5.5% مغلقا عند 4.980 جنيه، ثم سهم الخدمات الملاحية والبترولية بنسبة 5.26% مغلقا عند مستوى 0.080 جنيه.

وأنهت البورصة المصرية تعاملاتها اليوم على تباين لمؤشراتها، وبينما تراجع المؤشرين المئوي والثلاثيني سار السبعيني في اتجاها معاكسا محققا صعودا.

وتراجع مؤشر EGX30 بنسبة 1.35% ليغلق عند 10097 نقطة، والمؤشر المئوي الأوسع نطاقا بنسبة 0.05%، مغلقا عند 2763 نقطة، فيما ارتفع المؤشر السبعيني بنسبة 0.18%، مغلقا عند 1861 نقطة.