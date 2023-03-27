5 أسهم تحقق أعلى ارتفاعات بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

سارت مجموعة من أسهم البورصة المصرية بقطاعات التجزئة، والأغذية، والإسكان، واللوجيستيات عكس الاتجاه الجماعي الهابط لمؤشرات السوق لتسجل أعلى ارتفاعات بنهاية تعاملات اليوم بمعدلات تراوحت بين 7 ونحو 5%.

وكان في مقدمة الأسهم الأعلى ارتفاعا اليوم الشرقية – ايسترن كومباني صاعدا 7.40%، مغلقا عند 15.810 جنيه، تلاه الدولية للمحاصيل الزراعية بنسبة 7.13% مغلقا عند 10.820 جنيه، ثم جهينة للصناعات الغذائية بنسبة 6.25% مغلقا عند 10.200 جنيه.

ورابعا جاء سهم القناة للتوكيلات الملاحية بنسبة 5.14%، مغلقا عند 23.330 جنيه، ثم المتحدة للإسكان والتعمير بنسبة 4.91% مغلقا عند 4.060 جنيه.

وانخفض مؤشر السوق الرئيس EGX30 اليوم بنسبة 0.20% مغلقا عند مستوى 15956 نقطة، ومؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة متراجعا 0.89% مغلقا عند مستوى 2809 نقطة، ومؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.80% مغلقا عند مستوى 4183 نقطة.