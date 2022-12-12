5 أسهم تحقق أعلى ارتفاعات بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

مع تحول مؤشرات البورصة المصرية للصعود جماعيا بنهاية تعاملات اليوم، سجلت حزمة من الأسهم في قطاعات المطاحن، والمستشفيات، والفنادق، والبنوك، أعلى ارتفاعات بمعدلات تراوحت بين نحو 20% و8.6%.

وتصدر الأسهم الأعلى صعودا اليوم مطاحن وسط وغرب الدلتا بنسبة 19.99% مغلقا عند 122.430 جنيه، ثم مستشفى النزهة الدولي بنسبة 19.89% مغلقا عند 8.500 جنيه، ومصر للفنادق بنسبة 15.92% مغلقا عند 58.750 جنيه.

وجاء رابعا سهم مصرف أبوظبي الإسلامي- مصر بنسبة 10.87% مغلقا عند 18.250 جنيه، وسهم القلعة للاستثمارات المالية بنسبة 8.68% مغلقا عند مستوى 1.840 جنيه.

وأنهى مؤشر السوق الرئيسي EGX30 تعاملاته على صعود 0.93% مغلقا عند مستوى 14723 نقطة، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 مرتفعا 0.24% مغلقا عند 2751.5 نقطة، ومؤشر egx100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.45% مغلقا عند 4041 نقطة.