5 أسهم تحقق أعلى ارتفاعات بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

أنهت البورصة المصرية تعاملاتها اليوم على تباين لمؤشراتها، في الوقت الذي حظيت فيه حزمة من الأسهم في قطاعات الصناعة، والتغليف، والقطاع الطبي، والعقارات، بأعلى ارتفاعات بنسب تراوحت بين أكثر من 13% و6%.

وتصدر قائمة الأسهم الصاعدة اليوم العامة لمنتجات الخزف والصيني بنسبة 13.06% مغلقا عند 3.810 جنيه، ثم يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق – يونيباك بنسبة 12.94%، مغلقا عند 0.611 جنيه، ثم سهم مصر الوطنية للصلب – عتاقة بنسبة 8.89%، مغلقا عند 1.188 جنيه.

ورابعا في الارتفاعات جاء سهم سبيد ميديكال صاعدا 6.82% مغلقا عند 0.470 جنيه، ثم سهم المصريين للإسكان والتنمية والتعمير صاعدا 6.33%، مغلقا عند 0.487 جنيه.

وبينما تراجع المؤشر الرئيس للسوق EGX30 بنهاية تعاملات الأحد بنسبة 0.38% مغلقا عند 9895 نقطة، صعد نظيريه للأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.77% مغلقا عند 2209 نقطة، وEGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.41% مغلقا عند 3140 نقطة.

وسجلت مجموعة أخرى من الأسهم ثباتا في تحركاتها اليوم جاء من بينها عبورلاند للصناعات الغذائية مغلقا عند مستوى 5.200 جنيه، وإيديتا للصناعات الغذائية عند 9.820 جنيه، ومطاحن ومخابز شمال القاهرة عند 20 جنيه، ومطاحن ومخابز الاسكندرية عند 10.460 جنيه، ومطاحن وسط وغرب الدلتا عند 102 جنيه.