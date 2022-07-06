5 أسهم تحقق أعلى ارتفاعات بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

شهدت الأسهم الأعلى صعودًا بالبورصة المصرية اليوم، والتي توزعت بقطاعات الصناعة، والاستثمار الزراعي، والأغذية، أداء إيجابيًّا بدعم تحول مؤشرات السوق للارتفاع جماعيًّا.

وتحولت مؤشرات البورصة المصرية للصعود جماعيًّا، اليوم، حيث ارتفع مؤشر السوق الرئيسي "EGX30" بنسبة 0.15% مغلقا عند مستوى 8670 نقطة،

كما ارتفع مؤشر الأفراد "EGX70" بنسبة 0.57% مغلقًا عند مستوى 1669 نقطة، والمؤشر المئوي الأوسع نطاقًا "EGX100" بنسبة 0.48% مغلقًا عند مستوى 2455 نقطة.

وجاء في صدارة الأسهم الأعلى صعودًا، اليوم، حق اكتتاب مصرف أبوظبي الإسلامي بنسبة 17.59%، مغلقًا عند مستوى 0.655 جنيه،

تلاه سهم جي بي أوتو بنسبة 9.96%، مغلقًا عند مستوى 2.65 جنيه، ثم سهم نهر الخير للتنمية والاستثمار بنسبة 8.93% مغلقًا عند 0.305 جنيه.

وجاء رابعًا في الارتفاعات السويدي إليكتريك بنسبة 6.44% مغلقًا عند 5.95 جنيه، ثم سهم الإسماعيلية مصر للدواجن بنسبة 4.73% مغلقًا عند 4.43 جنيه.