5 أسهم تحقق أعلى ارتفاعات بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

سجلت مجموعة أسهم في قطاعات الخدمات المالية والاستثمار الزراعي والأغذية والصناعة والتطوير العقاري أعلى صعود في تعاملات البورصة المصرية، اليوم، بنسب تراوحت بين أكثر من 18% و6%.

وتصدر قائمة الأسهم الصاعدة العروبة للسمسرة في الأوراق المالية بنسبة 18% منهيًا التعاملات عند مستوى 1.24 جنيه، تلاه مباشرة سهم روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك صاعدًا 12.82% مغلقًا عند 3 جنيهات.

وثالثًا جاء سهم نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي صاعدًا 10.97% مغلقًا عند مستوى 0.26 جنيه، ثم سهم الإسماعيلية الجديدة للاستثمار العقاري صاعدًا 7.50%، مغلقًا عند 10.75 جنيه، وخامسًا جاء سهم أجواء للصناعات الغذائية- مصر صاعدًا 6.18% مغلقًا عند 12 جنيهًا.

وأنهت البورصة المصرية تعاملاتها اليوم على تباين، كما حدث بجلسة الأمس، وتراجع المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 0.01%، مغلقًا عند 9985 نقطة،

وفي المقابل ارتفع مؤشر EGX70 بنسبة 0.49% مغلقًا عند 1762 نقطة، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.4% عند مستوى 2639 نقطة.