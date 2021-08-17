5 أسهم تحقق أعلى ارتفاعات بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

سجلت 5 أسهم بنهاية تعاملات اليوم بالبورصة المصرية أعلى ارتفاعات بنسب تراوحت بين نحو 9 و12%، هيمن عليها قطاع العقارات بمشاركة قطاعي الأغذية، والاستثمارات المالية.

وتصدر قائمة الارتفاعات سهم المتحدة للإسكان والتعمير بنسبة 12.35% مغلقا عند 6.5 جنيه، تلاه الشمس للإسكان والتعمير بنسبة نحو 10% مغلقا عند 9.8 جنيه.

وجاء ثالثا سهم القاهرة الوطنية للاستثمار في الأوراق المالية بنسبة 9.7% إلى مستوى 13.22 جنيه، ثم رابعا سهم زهراء المعادي بنسبة 6% إلى مستوى 40.9 جنيه، وخامسا سهم الزيوت المستخلصة ومنتجاتها بنسبة 9%، إلى مستوى 2.33 جنيه.

وشهدت تعاملات اليوم جلسة متباينة حيث تراجع المؤشر الثلاثيني بنحو 0.98%، إلى مستوى 10937 نقطة، فيما ارتفع مؤشري السبعيني للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.2% إلي مستوى 2919 نقطة، والمؤشر المئوي الأوسع نطاقا بنسبة 0.83% إلى مستوى 3896 نقطة.