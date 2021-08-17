بورصة وشركات

5 أسهم تحقق أعلى ارتفاعات بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

هيمن عليها قطاع الإسكان بمشاركة قطاعي العقارات والاستثمارات المالية
منى عبدالباري 4:27 م, الثلاثاء, 17 أغسطس 21 4:27 م, الثلاثاء, 17 أغسطس 21

شارك الخبر مع أصدقائك

سجلت 5 أسهم  بنهاية تعاملات اليوم بالبورصة المصرية أعلى ارتفاعات بنسب تراوحت بين نحو 9 و12%، هيمن عليها قطاع العقارات بمشاركة قطاعي الأغذية، والاستثمارات المالية.

وتصدر قائمة الارتفاعات سهم المتحدة للإسكان والتعمير بنسبة 12.35% مغلقا عند 6.5 جنيه، تلاه الشمس للإسكان والتعمير بنسبة نحو 10% مغلقا عند 9.8 جنيه.

وجاء ثالثا سهم القاهرة الوطنية للاستثمار في الأوراق المالية بنسبة 9.7% إلى مستوى 13.22 جنيه، ثم رابعا سهم زهراء المعادي بنسبة 6% إلى مستوى 40.9 جنيه، وخامسا سهم الزيوت المستخلصة ومنتجاتها بنسبة 9%، إلى مستوى 2.33 جنيه.

اقرأ أيضا  3 قطاعات تستحوذ على 50% من تداولات البورصة خلال أسبوع

وشهدت تعاملات اليوم جلسة متباينة حيث تراجع المؤشر الثلاثيني بنحو 0.98%، إلى مستوى 10937 نقطة، فيما ارتفع مؤشري السبعيني للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.2% إلي مستوى 2919 نقطة، والمؤشر المئوي الأوسع نطاقا بنسبة 0.83% إلى مستوى 3896 نقطة.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم منى عبدالباري

ملف الكاتب منى عبدالباري

اقرأ أيضاً

البورصة المصرية تغلق على أداء متباين بحجم تداولات 1.9 مليار جنيه

رجب عزالدين 5:10 م, الثلاثاء, 17 أغسطس 21

5 أسهم تسجل أعلى تراجع في تعاملات البورصة المصرية اليوم (جراف)

منى عبدالباري 4:44 م, الثلاثاء, 17 أغسطس 21

الإسكندرية للاستثمارات: تايكون القابضة نفذت عرض الشراء بقيمة 27.7 مليون جنيه

رجب عزالدين 3:41 م, الثلاثاء, 17 أغسطس 21

35 مليون جنيه نصيب «الدلتا للسكر» من أرباح «الفيوم للسكر» العام الماضي

منى عبدالباري 3:38 م, الثلاثاء, 17 أغسطس 21

إل جي تخطط لإنتاج بطاريات لتشغيل 1.3 مليون سيارة كهربائية

أحمد فراج 1:34 م, الثلاثاء, 17 أغسطس 21

«السويدي إليكتريك» تقفز بإيراداتها إلى 26 مليار جنيه فى ستة أشهر

رجب عزالدين 1:09 م, الثلاثاء, 17 أغسطس 21