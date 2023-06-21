5 أسهم تحقق أعلى ارتفاعات بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

أنهت 5 أسهم بالبورصة المصرية تعاملاتها اليوم محققة أعلى ارتفاعات، رغم الهبوط الجماعي للمؤشرات بمعدلات تجاوزت الـ1% بإغلاق الجلسة.

وتصدر الأسهم الأعلى صعودا اليوم كوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري بنحو 20%، مغلقا عند 23.250 جنيه، تلاه مباشرة سهم العبوات الطبية بنسبة 11.27% مغلقا عند 0.711 جنيه.

وجاء ثالثا سهم القاهرة للزيوت والصابون صاعدا 8.08% مغلقا عند 0.281 جنيه، ثم المصرية لنظم التعليم الحديثة بنسبة 7.50% مغلقا عند 0.172 جنيه، ثم نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية بنسبة 6.63% مغلقا عند 0.402 جنيه.

وأغلق مؤشر السوق الرئيس EGX30 تعاملاته اليوم هابطا 1.2% عند مستوى 17706 نقطة، ومؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة هابطا 2.29% مغلقا عند مستوى 3544 نقطة، ومؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا بنسبة 2.07% مغلقا عند 5241 نقطة.